Tenet: la durata impedisce la distribuzione nelle sale cinesi? (Di venerdì 17 luglio 2020) Tenet potrebbe non essere distribuito nelle sale cinesi a causa della durata che supera quella consentita per limitare il tempo trascorso in spazi chiusi. Tenet deve affrontare un altro problema: la durata rischia di impedire la distribuzione in Cina. Attualmente, infatti, è stato stabilito il limite di due ore per quanto riguarda il tempo che le persone possono trascorrere all'interno delle sale cinematografiche. Il nuovo film diretto da Christopher Nolan, la cui uscita è ancora in programma ad agosto, sembra avere una durata di 150 minuti. Il progetto supera quindi di trenta minuti il limite previsto dalle autorità cinesi. Tenet, attualmente, non ha ancora una ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #Tenet: verso l'esclusione dai cinema cinesi per la 'durata eccessiva' - LongTakeIt : #Tenet: rivelata la durata del film di #ChristopherNolan ?? - moviestruckers : #Tenet: svelata la durata del film di #ChristopherNolan - leganerd : Tenet: ecco quanto durerà il nuovo film di Christopher Nolan ? - ValentinaDAmic4 : Tenet: svelata la durata del film di Christopher Nolan - -