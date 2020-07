Temptation Island, Valeria rompe il silenzio. La reazione dopo l’addio a Ciavy e il ‘mistero’ Alessandro (Di venerdì 17 luglio 2020) La quarta puntata di Temptation Island è stata tutta fuochi e fiamme, in particolare per alcune delle coppie protagoniste: quella composta da Ciavy e Valeria. Lui ha chiesto il falò di confronto anticipato alla sua fidanzata dopo aver visto immagini per lui difficili da digerire e alla fine la coppia è uscita divisa. “Ho capito che ora mi amo, che quello era un amore malato”, ha detto Valeria a Filippo Bisciglia. Nel corso delle scorse puntate, infatti, la ragazza lamentava il fatto di non avere più fiducia in Ciavy, che spesso la tradiva con altre ragazze e lei, puntualmente, perdonava sentendosi in colpa per un tradimento fatto in passato. “Mi aveva annullata, non avevo più amiche, non potevo mai uscire”, ha ... Leggi su caffeinamagazine

