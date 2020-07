Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: come andrà a finire? L'anticipazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Una delle due coppie vip che stanno prendendo parte alla settima edizione di Temptation Island, attualmente in onda su Canale 5, è quella composta da Manila Nazzaro, conduttrice e showgirl, eletta Miss Italia nel 1999, e dall'ex calciatore Lorenzo Amoruso, già entrato nella storia del programma con il suo ormai diventato celebre "E allora!?", urlato nel Pinnettu durante la visione di un filmato riguardante Anna e Andrea. Il percorso di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, all'interno del resort di Temptation Island, sta procedendo senza troppi ostacoli anche se alcune cose, viste durante i consueti falò, non sono andate giù all'ex calciatore di Fiorentina e ... Leggi su blogo

