Temptation Island, lite furibonda tra Valeria e Ciavy: “Non hai dignità di donna”. Interviene Bisciglia (Di venerdì 17 luglio 2020) Un’altra storia finita a Temptation Island, il “reality delle corna” di Canale5 che, come dire, “fa onore” al suo nome. A lasciarsi davanti alle telecamere in modo furioso sono stati Valeria e Ciavy. Il ragazzo ha avuto un attacco d’ira quando ha visto i video della fidanzata impegnata in un flirt (con tanto di bacio) con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano. E al momento del bacio è arrivata la sfuriata, al punto che Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire. “Tu sei diventata piccola così, non hai la dignità di donna“, ha urlato Ciavy. Ma lei non si è scomposta più di tanto: “Ero convinta di amarlo, per me era tutto, sennò una persona non si annulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Temptation Island, Antonella Elia chiama Pietro Delle Piane con il nome del suo ex: lui reagisce così - clikservernet : Temptation Island, Antonella Elia chiama Pietro Delle Piane con il nome del suo ex: lui reagisce così - clikservernet : Temptation Island, lite furibonda tra Valeria e Ciavy: “Non hai dignità di donna”. Interviene Bisciglia - Noovyis : (Temptation Island, Antonella Elia chiama Pietro Delle Piane con il nome del suo ex: lui reagisce così) Playhitmus… - blogtivvu : Replica Temptation Island, terza puntata streaming: ecco dove vederla -