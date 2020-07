Temptation island. “Esco da qua a testa alta”, poi Ciavy disattiva i commenti su Instagram (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ andato in onda ieri il falò di confronto tra Ciavy e Valeria a Temptation island. I due sono usciti dal programma e oggi, dopo che è andato in onda il video che li riguarda, qualcosa forse è andato storto al punto che lui ha disattivato i commenti sotto le sue foto su Instagram. “Esco … L'articolo Temptation island. “Esco da qua a testa alta”, poi Ciavy disattiva i commenti su Instagram Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

tempoweb : Come vola #TemptationIsland: corna e scenate fanno il pieno di ascolti - blogtivvu : Temptation Island, Valeria Liberati: “Alessandro Basciano? Grazie a lui ho capito di non volere più uno come Ciavy” - silvertongue77 : nella guerra tra quelli che guardano temptation island e quelli che criticano quelli che guardano temptation island… - infoitcultura : News Temptation Island Zerella, esito controllo malattia: “Non si molla” - infoitcultura : Temptation Island | Flavio Zerella sta male? | “Non si molla” -