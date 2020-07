Temptation Island, Ciavy dopo il falò con Valeria disattiva il suo account social (Di venerdì 17 luglio 2020) La terza puntata di Temptation Island è andata in onda ancora una volta ottenendo la massima attenzione del pubblico che non può evitare di sentirsi coinvolto nelle vicende delle coppie di fidanzati che hanno scelto di partecipare. Protagonisti di questa settimana Ciavy e Valeria Liberati che al falò di confronto hanno deciso di uscire separati. La scena consumata al falò finale della coppia di fidanzati romana non è stata tra le più eclatanti del reality dei sentimenti. Ciavy sorpreso ma anche molto arrabbiato d’aver visto la sua fidanzata perfettamente a suo agio con il tentatore Alessandro Basciano, che ha fatto di tutto per corteggiarla e farla sentire importante, ha aggredito verbalmente Valeria appena l’ha vista. Un ... Leggi su quotidianpost

animedistinte : se mi chiedete cosa ho fatto oggi al tirocinio, io vi rispondo: ho visto temptation Island ???? - heythere_b : Inutile dirvi che ho perso Temptation Island per quella leggera questione dei pompieri quindi se un* parla prima di… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 17/07/2020 — Ascolti italiani di giovedì 16 luglio 2020: 3,7 milioni (22,58%) per la terza puntat… - sono_paola : Ogni tanto mi avventuro a guardare le tendenze per me. In testa c’è #TempationIsland e niente, mi parte la temptati… - magda22mata : Aprire la porta di casa x uscire e sentire 'il viaggio di 'Temptation Island ' abbia inizio ( scoppiare a ridere ) -