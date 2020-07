Temptation Island, Ciavy dopo il falò chiude il profilo? Ecco che succede (Di venerdì 17 luglio 2020) Temptation Island procede con le sue scoppiettanti puntate e già sono stati richiesti due falò di confronto. Proprio nella serata di ieri, 16 luglio, c’è stato il falò di Valeria e Ciavy. I due romani erano entrati sull’isola delle tentazioni per risolvere alcuni problemi di gelosia, che ormai si portavano avanti da troppo tempo. Ebbene, sembra che il loro percorso nel programma li abbia portati a prendere una decisione definitiva sul loro futuro. Infatti, nel falò finale la coppia ha deciso di prendere due strade differenti e, quindi, di uscire separati. Purtroppo, i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro e ad alimentare lo scontro è stato anche l’avvicinamento tra Valeria e il single Alessandro. Ebbene, pare che il pubblico però non abbia apprezzato ... Leggi su velvetgossip

La terza puntata dell’ottava edizione di Temptation Island si apre col botto. Il falò di confronto fra Valeria e Ciavy arriva poco dopo l’inizio della puntata, nonostante la consuetudine lo voglia all ...

Rai1, Che Dio ci aiuti: 2.244.000 spettatori (share 10,69%) il primo episodio e 2.024.000 spettatori (share 11,36%) il secondo episodio ...

