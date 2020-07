‘Temptation Island 7’: l’opinione di Chia sulla terza puntata (Di venerdì 17 luglio 2020) Lo vado ripetendo sempre, quando mi trovo a commentare Temptation Island, forse perché è una sacrosanta verità: qualunque sia la tua situazione sentimentale attuale, questo programma ha l’innata capacità di farti sentire sempre incredibilmente fortunato. Sei single? Complimenti, stai scansando fossi con invidiabile lungimiranza! Sei accoppiato? Congratulazioni vivissime a te e al tuo partner! Perché per quanti problemi possa avere la vostra storia, se paragonata con quelle che vediamo miseramente raccontate davanti al falò di Filippo Bisciglia vi sembrerà comunque una passeggiata di salute. Che poi parliamoci Chiaro: altro che femmine alpha, altro che donnoni che tengono i pall (cit.) e che mangiano in testa ai loro compagni, la verità è che per quanto gli esemplari maschili che ci ... Leggi su isaechia

