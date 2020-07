Temptation Island 2020, Antonella Elia offesa da Pietro delle Piane: “È arida e asessuata” (Di venerdì 17 luglio 2020) Antonella Elia e Pietro delle Piane sembrano ad un passo dalla rottura, la showgirl è furiosa per le parole del compagno a Temptation Island 2020, che l'ha definita asessuata. Antonella Elia è arida e asessuata secondo Pietro delle Piane. Temptation Island 2020 rischia di mettere a dura prova la relazione tra i due VIP, perchè la showgirl è molto delusa ed offesa per il comportamento e le parole usate dal compagno nella terza puntata del reality. Dopo la puntata di ieri, Temptation Island entra sempre più nel vivo e ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La terza puntata di Temptation Island è stata incredibile. Si è aperta con la coppia più chiacchierata di questa edizione, ovvero quella formata da Ciavy e Valeria. Già dalle anticipazioni avevamo sco ...Il lapsus di Antonella Elia accende Temptation Island: “Tra lei e il suo ex Fabiano molte cose ancora irrisolte” Non si è ovviamente rivelato tutto rose e fiori, come inizialmente lasciato ...