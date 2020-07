"Temo per il risultato". Merkel, sfogo da brividi: è la fine di Conte? (Di venerdì 17 luglio 2020) Anche Angela Merkel vede nero. Alla vigilia del Consiglio Ue che si avvia oggi a Bruxelles, la cancelliera tedesca si dimostra pessimista sulla possibilità di un accordo sul Recovery Fund. Da un lato, i Paesi del Sud (Italia, Spagna e Portogallo, con l'appoggio della Francia) premono per una intesa rapidissima sui 750 miliardi di euro di aiuti a fondo perduto (dilazionati nei prossimi anni) da assegnare ai Paesi più colpiti dall'emergenza economica legata al coronavirus. Dall'altra l'Olanda e i cosiddetti "frugali", che vorrebbero condizionalità rigide in cambio degli aiuti (riforme all'insegna dell'austerity, riduzione marziale del debito e tagli alla spesa sociale) o, in subordine, un deciso ridimensionamento del budget per gli aiuti. "Devo dire che le differenze sono ancora molto grandi - ammette la Merkel confidandosi con i ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: nei prossimi mesi scadranno i blocchi a mutui e licenziamenti. Temo che per molti la situazione economica… - mante : Io tutte le volte che rivedo la famosa foto di Conte a Palazzo Chigi con il suo sistema di videoconferenza tipo All… - javabird : @angelis_gerardo @ricpuglisi No, questo è vero. L'accaduto dovrebbe portarci ad adottare delle contromisure anche n… - Cla_Zanzibar : @rupertalbe Di solito io sono una sostenitrice del nuovo e dell'originalità. Tant'è che la prima la trovo fresca e… - Luca24651048 : @irisdg81 @GuiducciLuigi @AlbertoBagnai Io temo che il loro stipendio rimarrà intatto. Ti ricordo che sono dipenden… -

Emersione, legalità e protezione dei consumatori sono i principi alla base del gioco di Stato: che oggi soffre in Europa a causa del populismo, ma resiste grazie alle sue virtù. Se la pandemia da coro ...

Non lasciare la macchina priva di protezioni In ogni caso, è sconsigliabile lasciare la macchina all’aperto per lungo tempo, anche se è sotto l’ombrellone. Se si può fare, è meglio tirarla fuori dalla ...

