Tekken, dal videogioco nasce il film: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel 2009 usciva nei Cinema il film Tekken, diretto da Dwight H. Little, dove il combattimento è il sale della pellicola. Il film ha incassato circa 1,6 milioni di dollari in tutto il mondo, in Italia il film ha raggiunto 502 mila euro. Si è ispirato all’omonima serie di videogiochi per console che ha riscosso successo in tutto il mondo. Leggi anche: Max Payne: un film d’azione carico di adrenalina Tekken: film l rapporto tra cinema e videogiochi in sostanza si è quasi sempre tradotto in un “Game Over”, per dirla con lo slang da sala giochi. Un gioco finito prima ancora di essere cominciato. Street Fighter, Mario Bros, Doom, sono innumerevoli i titoli usa-e-getta concepiti unicamente per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

