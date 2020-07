Tasse: nessuna proroga per le scadenze fiscali. Il governo giallorosso vuol far cassa sulla pelle degli italiani (Di venerdì 17 luglio 2020) L'ulteriore proroga richiesta, secondo gli uffici, inciderebbe - ha spiegato il sottosegretario Villarosa - sull'elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della Nota di aggiornamento al DEF che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine del mese di settembre Leggi su firenzepost

FirenzePost : Tasse: nessuna proroga per le scadenze fiscali. Il governo giallorosso vuol far cassa sulla pelle degli italiani - MCampadelli : @UtherPe Molti che non capiscono sono in buona fede, non sanno che se stiamo chiusi, se non incassiamo, non solo no… - epicuro12 : RT @PatriziaRametta: NESSUNA PIETA'.. NON SI E' LAVORATO MA LE TASSE NON POSSONO ESSERE NEANCHE DILAZIONATE A SETTEMBRE. Entro luglio si d… - ArtemiosMilani : @053_Vince @zeitblomserenus @Shai__reen Io non sono da nessuna parte. E di sicuro non ci guadagnerò. Probabile che… - SoniaLaVera : RT @PatriziaRametta: NESSUNA PIETA'.. NON SI E' LAVORATO MA LE TASSE NON POSSONO ESSERE NEANCHE DILAZIONATE A SETTEMBRE. Entro luglio si d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse nessuna Tasse, nessuna proroga Parte il cantiere riforma Metro Tasse: nessuna proroga per le scadenze fiscali. Il governo giallorosso vuol far cassa sulla pelle degli italiani

«Nella riforma del fisco cui il governo sta lavorando non ci sarà la reintroduzione dell’Imu prima casa e nessun meccanismo che porto a un aumento delle addizionali. Lo afferma il ministro ...

Elezioni regionali, Ceccardi: "Vinco in Toscana e cade il governo"

Come si fa a sconfiggere il Pd nella 'rossa' Toscana? "Finora in Toscana aveva sempre vinto la sinistra, adesso gli schemi sono cambiati e la logica del rinnovamento e dell'alternanza si contrappone a ...

«Nella riforma del fisco cui il governo sta lavorando non ci sarà la reintroduzione dell’Imu prima casa e nessun meccanismo che porto a un aumento delle addizionali. Lo afferma il ministro ...Come si fa a sconfiggere il Pd nella 'rossa' Toscana? "Finora in Toscana aveva sempre vinto la sinistra, adesso gli schemi sono cambiati e la logica del rinnovamento e dell'alternanza si contrappone a ...