Tamponi facili per i “vip”: in Basilicata la prima inchiesta giudiziaria (Di venerdì 17 luglio 2020) Tamponi e file privilegiate. In Basilicata scoppia il caso dei Tamponi effettuati a “soggetti asintomatici e talvolta anche privi di link epidemiologici, che in forza delle circolari ministeriali e delle loro stesse direttive non avrebbero dovuto essere sottoposti all’esame diagnostico, e certamente non dovevano essere anteposti a casi sospetti con criteri clinici indubbiamente evidenti e persistenti”. Quella che sembra essere la prima inchiesta italiana su presunti abusi in merito all’iter di autorizzazione dei Tamponi a persone non titolari di tale diritto, potrebbe far scoppiare un vero e proprio terremoto in regione. Come raccontato da TPI, segnalazioni analoghe sono giunte da diverse parti d’Italia: come non ricordare il caso dei ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi facili Maiori. Tamponi negativi al Coronavirus . Costiera amalfitana è Covid free, basta allarmismi. Qui fra i posti più sicuri al mondo, come fare a evitare le fake news? Positanonews Con il nuovo tampone “CovFast” bastano 3 minuti per rivelare la positività di una persona al Covid.

La sinergia tra il Centro di Alta Formazione della società Cosvitec ed il team di ricerca del prof. Raffaele Velotta del Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli, ha permesso la re ...

Coronavirus, zone rosse e tamponi rapidi negli aeroporti: il piano del governo

Per avere un filtro efficace negli aeroporti e limitare il numero altissimo di casi di importazione registrato in Italia c’è una sola soluzione: tamponi ai passeggeri che provengono dai Paesi più a ri ...

