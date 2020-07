Sylvester Stallone usa una foto spettacolare di Cliffhanger per convincere i fan a fare sport (Di venerdì 17 luglio 2020) Sylvester Stallone ci ricorda quanto sia importante mantenersi in forma e fare movimento con una spettacolare immagine dal set di Cliffhanger. Sylvester Stallone ha rispolverato e condiviso sui social una foto spettacolare di Cliffhanger per convincere i fan a fare movimento fisico (magari non così estremo). Stallone ha pubblicato una foto su Instagram che lo vede arrampicato su una roccia e imbragato durante le riprese di Cliffhanger - l'ultima sfida accompagnandola con la scritta: "Ricordare, anche se non avete voglia, fate esercizio!" Sylvester Stallone ha sempre fatto bella mostra del suo ... Leggi su movieplayer

