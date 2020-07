Svolta nel mondo dei rider, la proposta della ministra Catalfo: «Subito un contratto di lavoro nazionale» (Di venerdì 17 luglio 2020) Quello del rider è ormai un mestiere al limite dell’eroico ma, forse, potrebbe arrivare a un punto di Svolta. La ministra del lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato un nuovo passo avanti, con la proposta per i ciclofattorini di un contratto di lavoro. «Una delle mie prime azioni da ministro del lavoro è stata quella di dare tutele ai rider. Ora occorre fare un passo avanti: dare loro un contratto collettivo nazionale». ANSA/ALESSANDRO DI MEO Nunzia CatalfoSottopagati, senza tutele, e ultimamente anche esposti ai rischi di contagio da Coronavirus per aver garantito il servizio mentre tutto era fermo per il lockdown, i ... Leggi su open.online

