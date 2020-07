SuperEnalotto: premio da 21.000 euro a San Giovanni al Natisone (Di sabato 18 luglio 2020) Serata di festa in Friuli Venezia Giulia con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 16 luglio è arrivato un “5” da 21.682,66 euro a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. La schedina vincente è stata convalidata nella birreria Da Maro in via Del Collio 21. Il Jackpot, intanto, continua a salire e domani verranno messi in palio 15,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Friuli Venezia Giulia, riferisce Agipronews, il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro. Leggi su udine20

