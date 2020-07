Superbonus 110%, ecobonus e sismabonus: ecco come richiederli e gestirli. E il ruolo delle banche (Di venerdì 17 luglio 2020) Per avere il completo quadro normativo bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione con i provvedimenti attuativi. Questi ultimi hanno il compito di chiarire le ... Leggi su notizie.tiscali

PaolaTavernaM5S : Il #DecretoRilancio è legge: 55 miliardi per sostenere famiglie, imprese, lavoratori, sanità, scuola, ambiente e mo… - vitocrimi : Lavoriamo sempre per far ripartire l'Italia e costruire il suo futuro. Il #DecretoRilancio approvato oggi è una tap… - GianlucaVasto : Ok del Senato a #DecretoRilancio: contributi a fondo perduto, Superbonus 110%, bonus mobilità e vacanze, tutela lav… - ValterRimini : RT @PaolaTavernaM5S: Il #DecretoRilancio è legge: 55 miliardi per sostenere famiglie, imprese, lavoratori, sanità, scuola, ambiente e mobil… - GeaPilato : RT @PaolaTavernaM5S: Il #DecretoRilancio è legge: 55 miliardi per sostenere famiglie, imprese, lavoratori, sanità, scuola, ambiente e mobil… -