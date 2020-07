Sulmona,addio a padrino e madrina: il vescovo li elimina da battesimi e cresime (Di venerdì 17 luglio 2020) A partire dal 1 Agosto il vescovo di Sulmona ha eliminato la figura di padrino e madrina dalle celebrazioni di battesimi e cresime Michele Fusco, vescovo di Sulmona, ha deciso di cancellare le figure del padrino e dalle madrina da alcune cerimonie come i battesimi e le cresime. Il decreto “ad experimentum” entrerà in vigore … L'articolo Sulmona,addio a padrino e madrina: il vescovo li elimina da battesimi e cresime proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

