Sulla scuola i sindacati immaginano scenari catastrofici. La Cgil parla come i sovranisti. Azzolina: “Riaprirà il 14 settembre. Pronta a sfidare Salvini in Tv” (Di venerdì 17 luglio 2020) Non bastavano Salvini e la Meloni a spararle grosse Sulla scuola, ora ci si mettono anche i sindacati, e in particolare la Cgil. Il sindacato guidato da Maurizio Landini afferma che ad oggi “le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono”. “Inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene – ha detto il segretario di Flc Cgil scuola Francesco Sinopoli -, bisognerebbe essere onesti. A causa del ritardo con cui il confronto è iniziato e la scarsità delle risorse messe a disposizione la situazione delle scuole è drammatica”. “I dirigenti scolastici sono a caccia di spazi – ha aggiunto il sindacalista -, si stanno muovendo perché il percorso è costruito per scaricare sulle ... Leggi su lanotiziagiornale

DaniloToninelli : Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavor… - matteosalvinimi : Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale. Mentre ancora 600mila italiani sono senza cassa i… - borghi_claudio : @StefanoChimien4 Smentisco la notizia. Pd e leu non hanno la maggioranza. Tutte le votazioni tranne quella sulla s… - marino29b : RT @DaniloToninelli: Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavorare… - marcellone8 : RT @DaniloToninelli: Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavorare… -