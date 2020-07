Studio Istat-Iss: il Covid è stato la causa diretta di morte per l’89% di positivi (Di venerdì 17 luglio 2020) I dati dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Nazionale di Statistica risolvono definitivamente il dubbio che ha attanagliato gli italiani durante l’epidemia di Covid. Le vittime sono morte di o per Covid? Dall’analisi di 4.942 schede di morte di soggetti positivi al virus emerge che il Covid è stato la causa di morte nell’89% dei casi. Solo per il restante 11% dei pazienti il decesso è dovuto a malattie cardiovascolari (4,6%), nel 2,4% a tumori, nell’1% a malattie del sistema respiratorio. Gli altri a diabete (0,6%), e a demenze e malattie dell’apparato digerente (rispettivamente 0,6% e 0,5%). Ne scrive Il Mattino. Il rapporto in questione, dal titolo ... Leggi su ilnapolista

Roma, 16 lug 18:04 - (Agenzia Nova) - Il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele, in un intervista ad "Agenzia Nova", ha voluto co ...

In attesa del nuovo monitoraggio Iss in arrivo questo pomeriggio con tutte le novità epidemiologiche e l’RT delle Regioni, nelle scorse ore l’Istituto Superiore di Sanità ha promosso un nuovo studio ...

