Stranger Things: il cast celebra il quarto anniversario della serie Netflix (Di venerdì 17 luglio 2020) I giovani protagonisti dello show dei fratelli Duffer hanno festeggiato l'anniversario dall'inizio della serie sulla piattaforma streaming Netflix. Il cast di Stranger Things ha celebrato il quarto anniversario dall'inizio dello show Netflix dei fratelli Duffer con dei post d'auguri pubblicati sui loro account social. Sono già passati quattro anni dalla scomparsa di Will Byers nella cittadina di Hawkins, Indiana, e dalla misteriosa comparsa di una giovanissima ragazzina con poteri telecinetici soprannominata Undici. La serie venne presentata in anteprima il 15 luglio 2016 e ottenne subito grande successo, tanto da convincere i fratelli Duffer, creatori dello show, a realizzarne ... Leggi su movieplayer

