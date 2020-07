Storia dell'arte pittorica: 1a puntata (Di venerdì 17 luglio 2020) Breve Storia dell'arte pittorica, dalle origini al ventesimo secolo. Per arte nel senso ampio del termine s'intende tutto ciò che concerne l'attività umana, da quella primitiva (in senso lato) del cacciare gli animali a quella dello scrivere, a quelle più elaborate e complesse come la pittura, la scultura, la musica, il cinema... Noi in questa sede ci occuperemo dell'arte pittorica, ovvero una delle attività umane più antiche ed apprezzate allo stesso tempo, per mezzo della quale l'uomo si (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

RaiCultura : In occasione dell'anniversario dell'assassinio del giudice Paolo #Borsellino, nella strage di via D'Amelio, uno spe… - Fontana3Lorenzo : Le immagini dell’incendio della cattedrale di Nantes richiamano alla memoria quelle di Notre Dame. Pare che il rogo… - rubio_chef : I sionisti danno dell’antisemita a chi difende i semiti attaccandosi a improbabili raggiri, ignorando che i semiti… - aboutskylar : RT @leoncinez: Sì scandalizzano perché i ccciovani hanno bisogno della Ferragni per andare nei musei poi appena gli dici che all'università… - Basheer62967081 : RT @FRANCACOLOZZO: Un giorno la storia dell’Azadi Kashmir sarà scritta Inchiostro sarà il mio sangue e le mie ossa la penna Un giorno la st… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia dell A Medolla c'è in proiezione la storia dell'attentato di Atlanta SulPanaro "Stanotte a Napoli", lo speciale con Alberto Angela in onda su Rai 1

Prosegue la prestigiosa serie evento delle “notti” in prima serata sulla Rai con Alberto Angela. Dopo i successi negli anni passati con il Museo Egizio, Firenze, San Pietro, Venezia e Pompei, questa è ...

Le donne dello zodiaco che amano discutere con il partner

Discutere è una delle cose che accomuna le coppie. Per quanto ci si ami, la diversità tra due persone porta sempre a discutere di determinate cose. Attraverso le discussioni ci si conosce meglio, si h ...

Prosegue la prestigiosa serie evento delle “notti” in prima serata sulla Rai con Alberto Angela. Dopo i successi negli anni passati con il Museo Egizio, Firenze, San Pietro, Venezia e Pompei, questa è ...Discutere è una delle cose che accomuna le coppie. Per quanto ci si ami, la diversità tra due persone porta sempre a discutere di determinate cose. Attraverso le discussioni ci si conosce meglio, si h ...