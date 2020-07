Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Sua moglie è gelosa di me” (Di venerdì 17 luglio 2020) Stefania Orlando e Andrea Roncato sembrerebbero essere entrambi in trattativa per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche se il rapporto fra loro non è mai tornato pacifico. Intervistata dal settimanale Chi, Stefania Orlando ha così commentato: “Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l’inverno scorso, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti e trovare un punto d’incontro. Non parlerei di colpe, ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell’occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”. Il matrimonio fra ... Leggi su bitchyf

MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - stefyorlando : RT @_DAGOSPIA_: L’ELEGANZA E' UNA FACOLTA' A NUMERO CHIUSO, STEFANIA ORLANDO DIFENDE ADRIANA VOLPE DA MAGALLI - _DAGOSPIA_ : L’ELEGANZA E' UNA FACOLTA' A NUMERO CHIUSO, STEFANIA ORLANDO DIFENDE ADRIANA VOLPE DA MAGALLI… - zazoomblog : Stefania Orlando sullex Andrea Roncato: La moglie molto gelosa peccato... - #Stefania #Orlando #sullex #Andrea - zazoomblog : Stefania Orlando per colpa di un’intervista ho passato un brutto periodo - #Stefania #Orlando #colpa -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando Stefania Orlando contro Giancarlo Magalli: “Con Adriana Volpe è stato stucchevole e poco elegante” Tv Fanpage Gaia, Camilla, Giulia e Sofia: allo Scientifico la lode... è donna. Tutti i voti

Sono tutte ragazze le più brave del liceo di via IV Novembre: ecco cosa faranno dopo l’exploit alla maturità VIAREGGIO. Lode alle ragazze. Le quattro delle classi tradizionali del liceo scientifico Ba ...

Volpe – Magalli, il commento di Stefania Orlando: “Accanimento ingiustificato”

La diatriba tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è ormai l’evento dell’estate. Dopo Matilde Brandi, che ha scelto di restare super partes senza schierarsi apertamente, a esprimere il suo parere sulla ...

Sono tutte ragazze le più brave del liceo di via IV Novembre: ecco cosa faranno dopo l’exploit alla maturità VIAREGGIO. Lode alle ragazze. Le quattro delle classi tradizionali del liceo scientifico Ba ...La diatriba tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è ormai l’evento dell’estate. Dopo Matilde Brandi, che ha scelto di restare super partes senza schierarsi apertamente, a esprimere il suo parere sulla ...