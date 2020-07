Sport e diplomazia, una lunga storia (Di sabato 18 luglio 2020) La natura emozionale, pubblica e popolare dello Sport, rende questo fenomeno rilevante per le relazioni politiche internazionali. Il pretesto del ping-pong, suggellò un incontro nel 1972 tra Ciou-En-Lai e Kissinger per sancire la ripresa della relazioni internazionali tra la Cina e gli Usa . Lo Sport è un’attività priva di una valenza politica intrinseca, perciò in virtù della sua natura neutrale qualunque regime può veicolare le proprie ideologie o le proprie politiche attraverso lo Sport e trasformarlo in palcoscenico internazionale. … Continua L'articolo Sport e diplomazia, una lunga storia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AlbertGioffreda : RT @Treccani: Nel secondo dopoguerra lo sport per l'Italia è stato una vetrina preziosa per irrobustire la propria diplomazia internazional… - RobRe62 : RT @Treccani: Nel secondo dopoguerra lo sport per l'Italia è stato una vetrina preziosa per irrobustire la propria diplomazia internazional… - TerraDiPalma : RT @Treccani: Nel secondo dopoguerra lo sport per l'Italia è stato una vetrina preziosa per irrobustire la propria diplomazia internazional… - GiuseppeGp86g : RT @Treccani: Nel secondo dopoguerra lo sport per l'Italia è stato una vetrina preziosa per irrobustire la propria diplomazia internazional… - Treccani : Nel secondo dopoguerra lo sport per l'Italia è stato una vetrina preziosa per irrobustire la propria diplomazia int… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport diplomazia Sport e diplomazia, una lunga storia | il manifesto Il Manifesto Verso Tokyo 2020, il Cio taglia le teste coronate (ma una principessa c’è), aumenta le donne e gli ex politici

Oltre – ovvio — a un occhio di riguardo verso chi maneggia bene sport, affari e diplomazia perché il treno olimpico deve andare avanti con gente competente su un percorso sempre più difficile.

Roma, Mkhitaryan si schiera con i soldati armeni: "Eroici martiri, sono con voi"

Secondo quanto riporta il Ministero della Difesa dell’Armenia da domenica si susseguono tentativi di incursione in territorio armeno da parte di soldati azeri e vengono sparati colpi di mortaio contro ...

Oltre – ovvio — a un occhio di riguardo verso chi maneggia bene sport, affari e diplomazia perché il treno olimpico deve andare avanti con gente competente su un percorso sempre più difficile.Secondo quanto riporta il Ministero della Difesa dell’Armenia da domenica si susseguono tentativi di incursione in territorio armeno da parte di soldati azeri e vengono sparati colpi di mortaio contro ...