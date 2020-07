Spezia – Venezia – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 17 luglio 2020) Spezia – Venezia si incrociano questa sera alle ore 21:00 per la 35a giornata della Serie B, in un match testacoda che vale moltissimo. Spezia – Venezia: come arrivano alla gara Lo Spezia è reduce da 2 vittorie di fila ed è attualmente al terzo posto della classifica anche se staccato di 5 punti dal Crotone secondo. Le possibilità di una rimonta passano anche dalla gara di questa sera, i liguri non possono più fermarsi se vogliono sperare nella promozione diretta in A. Il Venezia è invece reduce da 2 pareggi consecutivi ed è in piena lotta per non retrocedere. I lagunari sono appaiati a 41 punti con Perugia e Pescara e rischiano tantissimo stasera su di un campo molto ostico. Dovranno fare il possibile almeno per strappare un ... Leggi su giornal

footballdata_fi : ??@Lega_B - 35° giornata ?? Venerdì 17 Luglio ??Ore 21.00 ???'Picco' #LaSpezia ??@DAZN_IT ?? @acspezia - @VeneziaFC_IT… - skillandbet : ? #Pronostici Serie B ? - cuneyt1029 : @mobilbahis__ #mobilbahis Spezia_Venezia:2,5 alt banko - LiguriaNotizie : Spezia-Venezia, out Capradossi e Nzola per la sfida del Picco - LiguriaNotizie : Spezia-Venezia, Italiano: Vogliamo inseguire un sogno -