Speranza: “Da oggi chi proviene da Serbia, Montenegro e Kosovo non può entrare in Italia” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio”. Lo annuncia su Fb il ministro della salute Roberto Speranza. “Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori – ha affermato Speranza – ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”. Leggi su sportface

Adnkronos : Appello a #Speranza, 'manca farmaco anti-cancro da mesi, mio padre rischia la vita' - AzzolinaLucia : Al lavoro con i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri, le Regioni per la ripresa di settembre. La gara… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza: 'C'è il rischio di importare il virus da fuori. Massima attenzione per gli sbarchi, previst… - MAX18673 : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - Enrichetto8675 : @ellyesse Una vergogna senza fine , scavalcati a sinistra da ordini e dall'astensione di Italia viva . Da ieri ho perso ogni speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Da Tutte le novità sul Remdesivir Policymakermag