Speciale Borsellino, la programmazione di Discovery per ricordare il magistrato eroe (Di venerdì 17 luglio 2020) Speciale Borsellino, Nove e Dplay Plus rendono omaggio al magistrato eroe con due documentari d’eccezione Per il ciclo Nove Racconta, nella settimana dell’anniversario della morte del giudice Borsellino avvenuta il 19 luglio del 1992, Discovery Italia propone il documentario “In un altro paese”, in onda sabato 18 luglio alle 21.25 su Nove e, in esclusiva sulla piattaforma Dplay Plus e che vedremo poi in autunno anche sul canale Nove, il film-documentario “Paolo Borsellino – Era Mio padre”. In un altro paese, su Nove Una serata per ripercorrere le tragiche vicende sull’uccisione del magistrato eroe, partendo proprio dal documentario su Nove; “In un altro paese, gli autori di questa ... Leggi su dituttounpop

