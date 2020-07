Spazio alla scuola, dalla Fondazione Agnelli una piattaforma gratuita per simulare il rientro (Di venerdì 17 luglio 2020) Basta inserire i dati dell'edificio scolastico sul sito e il software li elabora per capire come saranno disposti i banchi e le possibilità di ingresso e uscita. Il direttore Gavosto: "Un aiuto concreto per la riapertura a settembre" Leggi su repubblica

movingstillsit : RT @SVaccariSpace: - SimoneBonzanini : RT @Tremenoventi: I cetrioli come hanno fatto a ritagliarsi uno spazio tra le cose da essere messe nell’insalata? Secondo me hanno qualche… - RobertoMattiaz1 : RT @Tremenoventi: I cetrioli come hanno fatto a ritagliarsi uno spazio tra le cose da essere messe nell’insalata? Secondo me hanno qualche… - AGavosto : RT @FondAgnelli: #SpazioAllaScuola, una piattaforma gratuita per rientrare a scuola in sicurezza - JorgeTrimy : @SandroRosi @ricpuglisi @agorarai si fidi, non ha capito nulla, zero, e ne da ulteriore prova ipotizzando un mio su… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio alla Spazio alla scuola, una piattaforma gratuita per rientrare a scuola in sicurezza La Tecnica della Scuola Ghost Girl, in arrivo un nuovo manga su Shonen Jump Plus

Nell’ultimo periodo sta davvero spopolando in Giappone la controparte online di Shonen Jump, ossia la sua versione rinominata “Plus” in cui è spesso consentito leggere gratis i primi capitoli delle op ...

PS5, quando apriranno i preordini? Risponde il capo del marketing PlayStation

Si è da poco conclusa la presentazione del DualSense di PS5: Geooff Keighley ci ha portato alla scoperta del controller di prossima ... Dopo la presentazione c'è stato spazio anche per un intervento ...

Nell’ultimo periodo sta davvero spopolando in Giappone la controparte online di Shonen Jump, ossia la sua versione rinominata “Plus” in cui è spesso consentito leggere gratis i primi capitoli delle op ...Si è da poco conclusa la presentazione del DualSense di PS5: Geooff Keighley ci ha portato alla scoperta del controller di prossima ... Dopo la presentazione c'è stato spazio anche per un intervento ...