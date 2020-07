Spara a operaio, arrestato il marito del vice sindaco nel Casertano (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una guardia giurata di 39 anni, Domenico Cantone, marito del vice sindaco di Lusciano (Caserta), è stata arrestata dai carabinieri di Aversa (Caserta) con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto si è appreso Cantone ha impugnato la sua pistola, detenuta legalmente, e Sparato contro un operaio edile di 51 anni per fortuna senza colpirlo. L’episodio è avvenuto nei pressi di un cantiere che si trova del comune Casertano. L’arresto dell’uomo è stato convalidato: il giudice ha disposto per lui i domiciliari. Secondo gli investigatori il movente dell’aggressione a mano armata non sarebbe riconducibile a vicende di carattere politico piuttosto a motivi privati, ... Leggi su anteprima24

