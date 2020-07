Sondaggio, FdI sfonda il 15%: meno di un punto dal M5S. La Lega stacca il Pd (Di venerdì 17 luglio 2020) Arriva il Sondaggio, meglio il Sondaggione. Quello tradizionale fatto da You Trend per l’Agi. Anche in questo caso, la supermedia delle ricerche demoscopiche dell’ultima settimana (Ipsos, Ixè, Swg e Tecnè) ha novità da annunciare. La prima e più rilevante riguarda il terzo gradino del podio. A contenderselo sono il M5S e Fratelli d’Italia. Tra il partito di Di Maio e quello guidato da Giorgia Meloni la distanza è sempre più ridotta: 0,9 per cento. Il primo, infatti, è fermo al 16 per cento mentre il secondo è balzato (+0,5) al 15,1 per cento, soglia mai toccata in precedenza. Il partito della Meloni guadagna lo 0,5. Bene anche FI (+0,4) Stabilmente in testa alla classifica del super Sondaggio, se si votasse domani per le elezioni politiche, c’è ... Leggi su secoloditalia

