Sondaggi politici, un quarto degli americani pensa che il coronavirus sia una cospirazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Sondaggi politici, un quarto degli americani pensa che il coronavirus sia una cospirazione Il Sondaggio è di fine giugno, e nel frattempo la seconda ondata di contagi in USA si è aggravata, ma è indicativo del sentiment sull’epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, dove forse più che nel resto del mondo questa è diventata un fatto politico e ha diviso l’elettorato. Non solo nel mondo di affrontarla, ma anche sulla valutazione della sua stessa gravità. Infatti i Sondaggi politici di Pew Research mostrano come vi sia una grande discrepanza tra i repubblicani, il 63% dei quali, in crescita rispetto al 47% di aprile, ... Leggi su termometropolitico

you_trend : ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia: ?? Fratelli d'Italia oltre il muro del 15%, a meno di un punto da… - SkyTG24 : Sondaggi politici, Supermedia YouTrend per Agi: Fratelli d’Italia supera il 15% - summa57 : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia: ?? Fratelli d'Italia oltre il muro del 15%, a meno di un punto dal Movimen… - nauardo : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia: ?? Fratelli d'Italia oltre il muro del 15%, a meno di un punto dal Movimen… - InvictusNon : Sondaggi politici, Supermedia YouTrend per Agi: FdI supera il 15% -