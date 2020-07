Sondaggi politici elettorali oggi 17 luglio 2020: boom del M5s, ma serve Conte (Di venerdì 17 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 17 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Il Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare al 20 per cento. A dirlo è l’ultimo Sondaggio politico elettorale Tecnè commissionato dall’Agenzia Dire, secondo cui il partito di Beppe Grillo diventerebbe la seconda forza politica italiana, ma a una condizione: che Giuseppe Conte ne diventi il capo politico. Alla domanda “vorrebbe Conte come capo politico?”, l’81,4 per cento risponde affermativamente, solo il 15,1 per cento è contrario, mentre il 3,5 per cento non si esprime. Un Movimento 5 Stelle con l’attuale Presidente del Consiglio, Giuseppe ... Leggi su tpi

infoitinterno : Sondaggi politici: governo attendista, PD e M5S pesano poco - ChristianMedur2 : RT @TermometroPol: ?? Secondo i #sondaggi politici SWG: ?? Il 49% degli intervistati si dice credente nella religione cattolica. ?? Tra i g… - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: governo attendista, PD e M5S pesano poco ?? - Michele00410624 : Partito più votato: CERVELLEXIT Sondaggi politici, Pd e Lega in calo: il partito che cresce di più è Italexit di Pa… - romatorino : Seee come no ????????mandateci al voto e poi vedrete questo 2 posto !!!! -