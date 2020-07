Sondaggi elettorali TP: nuovo governo con FI e senza Conte premier, no da 80,4% italiani (Di venerdì 17 luglio 2020) Sondaggi elettorali TP: nuovo governo con FI e senza Conte premier, no da 80,4% italiani L’ipotesi di un nuovo governo sostenuto da Forza Italia ma senza Conte premier non scalda il cuore degli italiani. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 15 e 16 luglio 2020. Ad essere d’accordo con una soluzione simile è solo il 18,4% degli intervistati. Tra questi, il 9,6% si dice favorevole “perché in questo modo ci si libererebbe dell’immobilismo di Conte e di un eccessivo peso dei Cinque Stelle”, il 6,2% dà disco ... Leggi su termometropolitico

