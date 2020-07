Solo quattro le regioni senza nuovi casi: il coronavirus preoccupa ancora? I dettagli nel bollettino di oggi (Di venerdì 17 luglio 2020) Resta in linea rispetto ai dati di ieri il numero di nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile della giornata di venerdì 17 luglio, sono stati registrati 233 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. Gli attuali casi di positività sono invece 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più). Scende però il numero dei morti. Le vittime di oggi sono 11, quando ieri sono state 20. Cifre che portano il numero complessivo dei decessi a quota 35.028 con 13 regioni, sempre ad oggi, senza morti. Gli undici decessi risultano così ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e ... Leggi su liberoquotidiano

insopportabile : Quattro anni fa Ryanair, oggi Covid-19. Rimane il problema di una regione che non ha capacità di progettare futuro… - Stefaniacasp : RT @Libero_official: Solo quattro le regioni senza nuovi casi: il #coronavirus preoccupa ancora? I dettagli nel bollettino di oggi https:/… - Libero_official : Solo quattro le regioni senza nuovi casi: il #coronavirus preoccupa ancora? I dettagli nel bollettino di oggi… - xcxrlxttx : -ad un concerto di tutti e cinque e quando piangevo dopo l'addio di Zayn mi promettesti che li avrei visti tutti e… - LuciaLaVita1 : RT @__rebel8: @LegaSalvini Capito', ormai ti credono solo quattro gatti, basta cazzate, dai -

Ultime Notizie dalla rete : Solo quattro Coronavirus, in Sicilia in tre giorni 14 nuovi casi positivi: solo quattro pazienti ricoverati in ospedale Esperonews Coronavirus mondo, diretta. Nuovo record di contagi: in 24 ore +249.800. In Israele e Cina torna il lockdown

Gli Usa infrangono un nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus: 68.428 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati invece 974. Il totale sale rispettivamente a 3.560.364 e 138.201. Lo rende not ...

Bmw Serie 1 116d

La terza generazione della Serie 1 porta una vera e propria rivoluzione per la due volumi compatta BMW, che passa alla trazione anteriore, anche se rimangono a listino le versioni a quattro ruote motr ...

Gli Usa infrangono un nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus: 68.428 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati invece 974. Il totale sale rispettivamente a 3.560.364 e 138.201. Lo rende not ...La terza generazione della Serie 1 porta una vera e propria rivoluzione per la due volumi compatta BMW, che passa alla trazione anteriore, anche se rimangono a listino le versioni a quattro ruote motr ...