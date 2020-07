Solinas promette: “Subito provincia Gallura e Sassari città metropolitana” (Di venerdì 17 luglio 2020) CAGLIARI – “Prima della pausa estiva contiamo di approvare il disegno di legge 12, che impegna una serie di importanti provvedimenti in ambito sociale, di politiche della famiglia e per i più deboli. Abbiamo ancora da affrontare con grande tempestività la prima parte della riforma degli enti locali, restituendo alla Gallura l’autonomia che le avevamo promesso, ed equilibrando il Nord Sardegna con il riconoscimento della Città metropolitana di Sassari“. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, parlando con i giornalisti al termine del vertice di maggioranza, convocato ieri alle 18 e terminato alle 22. Leggi su dire

