Smontata la Fake news del regalo ai Benetton. L’ingresso dello Stato non porta un euro ad Atlantia. Titolo giù del 5,2% (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo il boom in Borsa di mercoledì, ieri il Titolo di Atlantia ha chiuso in calo del 5,2% a 13,73 euro: nella seduta sono passate di mano 7,5 milioni di azioni, contro gli oltre 17 milioni della giornata precedente. I festeggiamenti dei mercati, su cui ha polemizzato Matteo Salvini, paiono volgere al termine. L’ingresso di Cassa depositi e prestiti in Autostrade, da prime stime, costerà allo Stato – attaccano le opposizioni – tra i 3 e i 4 miliardi. Ovvero sarà lo Stato a creare le condizioni perché la famiglia Benetton venga pagata per uscire. “Ma non è così – replica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – perché l’uscita avviene con aumento di capitale dedicato a Cassa depositi e prestiti. E ... Leggi su lanotiziagiornale

Il debunking è nato come attività dedita a rimuovere le fandonie, oppure per utilizzare un termine tanto in voga adesso, le cosiddette fake news. Il quotidiano la Repubblica, noto per ospitare le più ...

