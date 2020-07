Slitta l’uscita di Destiny 2 Oltre la Luce: le novità del DLC a novembre (Di venerdì 17 luglio 2020) La cavalcata di Destiny 2, a tre anni dalla sua prima uscita sul mercato, sarebbe dovuta proseguire a settembre con una nuova e corposa espansione. Ci riferiamo a Oltre la Luce, incaricata a dare il via ufficialmente alla quarta annata dello shooter MMO a mondo condiviso su un po' tutte le piattaforme di riferimento - vale a dire PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Nelle ultime ore, però, gli sviluppatori di casa Bungie hanno comunicato ufficialmente di essere stati costretti a stravolgere i propri piani, facendo Slittare la data di lancio. https://www.youtube.com/watch?v=- LM2VXmMpI&feature=emb title Il prossimo DLC di Destiny 2 sarà allora disponibile per l'acquisto e il successivo download a partire dal 10 novembre 2020, come dichiarato da DeeJ, il ... Leggi su optimagazine

