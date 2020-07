Sky - Osimhen, l'agente cerca offerte che non ci sono: il Lille spinge per il Napoli e ha fretta (Di sabato 18 luglio 2020) Nelle ultime ore va registrato un rallentamento nella trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen al Napoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky - Osimhen, l'agente cerca offerte che non ci sono: il Lille spinge per il Napoli e ha fretta - antonio_gaito : #Osimhen, per Sky non ci sono altre offerte da 60mln arrivate al Lille ed il Liverpool non cerca attaccanti - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Sky - Ugolini: 'Osimhen? bisogna capire se il Lille metterà pressione al ragazzo' - - MondoNapoli : Sky - Ugolini: 'Osimhen? bisogna capire se il Lille metterà pressione al ragazzo' - - infoitsport : Sky - Osimhen-Napoli, ecco cosa manca per chiudere la trattativa -