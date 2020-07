Sky, in arrivo Disney+: ecco quando e cosa cambia per gli abbonati (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo aver cancellato dalla piattaforma satellitare una decina di canali negli ultimi mesi, Sky è pronta ad aggiungere un nuovo servizio che farà felici gli utenti: da marzo 2021 sarà disponibile sul decoder Sky Q l’app di Disney +, la piattaforma di video streaming dell’azienda di Walt Disney. L’accordo è stato annunciato da Maximo Ibarra, CEO di Sky, che ha confermato che alcuni contenuti della piattaforma saranno disponibili anche su Now TV. Si tratta di un accordo molto importante con una durata pluriennale e che segue quello già firmato lo scorso anno con Netflix. Infatti, i clienti Sky possono accedere anche ai contenuti di Netflix grazie all’abbonamento Intrattenimento Plus. E le sorprese potrebbero non finire qui: in futuro potrebbe esserci anche un accordo simile con Amazon per offrire ai clienti Sky i ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Boris, forse in arrivo una reunion del cast della serie tv su Netflix - SkySportF1 : Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arriv… - SkySportF1 : Il calendario della #Formula1 dopo l'annuncio dell'arrivo del Mugello: la situazione attuale #SkyMotori #F1 - lostinthefireLu : STO SALTANDO COME UNA RIMBAMBITA DA SKY SPORT F1 A MOTOGP DA TUTTO IL POMERIGGIO IO A DOMENICA SERA VIVA NON CI ARRIVO - CalcioM31462278 : Nessun dubbio, nonostante le ultime voci di Sky, sull'arrivo di Ralf #Rangnick al #Milan come allenatore e responsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky arrivo Il complotto contro l'America, le foto della miniserie in arrivo su Sky Sky Tg24 Super weekend di motori su Sky Sport

MILANO - In arrivo un super weekend di motori su Sky Sport, con il via della stagione 2020 di MotoGP e il terzo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Top class delle moto alle 14.00, gara di F1 a ...

No Man’s Sky: Xbox Game Pass e Win 10 hanno portato un 1 milione di nuovi giocatori 0

L'arrivo su Xbox Game Pass e Win 10 ha portato un 1 milione di nuovi giocatori in No Man's Sky, che stanno portando il gioco al suo picco massimo di utenti. NOTIZIA di Luca Forte — 17/07/2020 L'arrivo ...

MILANO - In arrivo un super weekend di motori su Sky Sport, con il via della stagione 2020 di MotoGP e il terzo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Top class delle moto alle 14.00, gara di F1 a ...L'arrivo su Xbox Game Pass e Win 10 ha portato un 1 milione di nuovi giocatori in No Man's Sky, che stanno portando il gioco al suo picco massimo di utenti. NOTIZIA di Luca Forte — 17/07/2020 L'arrivo ...