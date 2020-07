Sismabonus, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la detrazione (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento Sismabonus e fornisce alcuni chiarimenti in risposta a dei quesiti sollecitati da un’impresa di costruzioni. Ricordiamo che la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Sismabonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate In particolare, con l’interpello numero 213 del 14 luglio 2020 l’Agenzia precisa che per la detrazione l’impresa deve essere proprietaria dell’immobile. I lavori possono essere commissionati ad un’altra impresa, ... Leggi su quifinanza

