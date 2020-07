Sinopoli (Flc Cgil) su Riapertura Scuola: Situazione Drammatica (Di venerdì 17 luglio 2020) Francesco Sinopoli, segretario della Flc Cgil, interviene durante la conferenza stampa dei sindacati fatta in vista della Riapertura della Scuola. “Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti”. Così esordisce Sinopoli. Il segretario della Flc Cgil continua: “A causa del ritardo con cui il confronto è iniziato e la scarsità delle risorse la Situazione delle scuole è Drammatica. I dirigenti scolastici cono a caccia di spazi; serve un organico straordinario che al momento non c’è”. Sinopoli aggiunge che la preoccupazione principale è il ritorno ... Leggi su youreduaction

