Simona Ventura delusa da Rai, presto incontro con Signorini: indiscrezioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Avevamo immaginato che la reazione di Simona Ventura ai palinsesti Rai non sarebbe stata il massimo, e stando a quanto raccontato da Tvblog pare che i fatti stiano proprio così. Non che sia ingiustificata una reazione del genere, visto che finora alla conduttrice hanno assegnato solo il documentario Chiara Ferragni Unposted, e non hanno ancora … L'articolo Simona Ventura delusa da Rai, presto incontro con Signorini: indiscrezioni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

marco_devitis : @SalvatoreCow Simona #Ventura fallo anche per chi ti ha voluto bene! - peppe_p_94 : Voi ce la vedete Simona Ventura a Tale e quale show? Meglio del GF vip è... - Notiziedi_it : Simona Ventura torna in Mediaset? La conduttrice incontra Alfonso Signorini - Novella_2000 : Simona Ventura torna in Mediaset? La conduttrice incontra Alfonso Signorini - ahoy_boy98 : RT @tvblogit: Retroscena Blogo: Simona Ventura, la delusione per il palinsesto Rai e l'incontro con Alfonso Signorini -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Comincia l'estate dei vip in Gallura: Simona Ventura sceglie San Teodoro Gallura Oggi Palinsesti Rai: Sanremo di nuovo condotto da Amadeus e Fiorello. Sorpresa Maria De Filippi

Antonella Clerici ritorna con due programmi. Su Rai 1 Maria de Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia per una serata dedicata alla violenza sulle donne. Intanto Amadeus e Fiorello sono al lavoro ...

Simona Ventura fuori dai Palinsesti Rai, nuovi progetti con Signorini

Simona Ventura resta fuori dai Palinsesti Rai 2020/2021, se non per una piccolissima eccezione. Forse però si aprono nuovi scenari per lei con Alfonso Signorini. Nel corso della giornata di ...

Antonella Clerici ritorna con due programmi. Su Rai 1 Maria de Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia per una serata dedicata alla violenza sulle donne. Intanto Amadeus e Fiorello sono al lavoro ...Simona Ventura resta fuori dai Palinsesti Rai 2020/2021, se non per una piccolissima eccezione. Forse però si aprono nuovi scenari per lei con Alfonso Signorini. Nel corso della giornata di ...