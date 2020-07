Silvio Berlusconi, in Sardegna con la nuova fidanzata Marta Fascina (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo mesi di indiscrezioni, arriva dalla Sardegna la prima paparazzata ufficiale. Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono stati fotografati insieme all’aeroporto di Olbia, dove trascorreranno insieme un periodo di vacanza. D’altronde non è certo una novità che l’ex premier passi le ferie estive nella sua meravigliosa residenza in Costa Smeralda: quest’anno però al suo fianco non ci sarà Francesca Pascale, bensì la nuova fidanzata. Leggi su vanityfair

