Sicilia: da oggi la prima edizione del 'Scena Segesta Festival', tre giorni al Teatro Antico (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Al via oggi la prima edizione del Festival Scena Segesta, sarà "un'edizione straordinaria, contrassegnata dalla recente-presente esperienza umana dell'emergenza coronavirus". "Non è un caso, quindi, che il tema di quest'anno è “Teatro e sostenibilità”. Un percorso di riflessione, attraverso incontri, letture, laboratori ed esperienze creative, sul Teatro come territorio capace di produrre nuove visioni “sostenibili” sul piano umano e sociale. Il tema universale del Teatro, ancora di più adesso nella stagione dell'emergenza, è il destino dell'uomo e quando le fasi di tale destino diventano più critiche e fragili, ... Leggi su iltempo

greenMe_it : Vogliamo ripercorrere oggi più che mai, ad un anno dalla scomparsa del grande Andrea #Camilleri, gli itinerari e i… - M5S_Europa : Il tour virtuale del #M5S ‘Riparte l’Italia’ fa oggi tappa in #Sicilia. Stasera alle 20 sui canali social del Movim… - CatalfoNunzia : Interventi a supporto dell’occupazione, misure di sostegno al reddito e riforma degli ammortizzatori sociali. Stas… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Sintesi: coda infinita della pandemia, per il secondo giorno si punta verso l’alto, 230 nuovi casi rispetto ai 163 di ie… - Enzaedma60 : RT @PatriziaRametta: GOVERNO IRRESPONSABILE. STA METTENDO A RISCHIO LA SALUTE E L'ECONOMIA DI TUTTI NOI, GIA' PROVATI DA MESI DI LOCKDOWN P… -