Si vota il 20 e 21 settembre Mattarella ha firmato i decreti di indizione del referendum sul taglio dei parlamentari e delle elezioni suppletive

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi i decreti di indizione del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari e delle elezioni suppletive, nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato, per il 20 e 21 settembre.

