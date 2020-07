Si risveglia dopo un ictus e parla slavo, lo strano caso di un italiano a Padova (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - Si sveglia dal coma dopo una lesione cerebrale e parla con accento slavo. Si chiama 'Sindrome da accento straniero' e quello registrato in un paziente italiano a Padova è il primo caso nel nostro Paese. L'uomo, un 50enne, era stato colpito da un ictus tre anni fa e il suo caso è stato studiato dal team guidato da Konstantinos Priftis del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. In tutta la letteratura medica sull'argomento, dal 1800 a oggi, su 115 casi si contano 112 pazienti con lesione all'emisfero cerebrale sinistro con insorgenza di sindrome da accento straniero al risveglio, solo 3 persone colpite da ictus all'emisfero cerebrale destro ... Leggi su agi

