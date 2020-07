Si risveglia dopo un ictus e parla con accento slavo: primo (e rarissimo) caso in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Un uomo di 50 anni si risveglia dopo un ictus e inizia a parlare con accento slavo: accade a Padova ed è il primo caso Italiano di sindrome da accento straniero. La sindrome dell’accento straniero è una rarissima disfunzione neurologica che appare in seguito a un ictus o a un forte trauma cranico, costringendo le persone appena svegliate dal coma a riabilitare le proprie funzioni linguistiche con un accento diverso da quello che si conosce. Uno dei primi casi descritti fu quello, nel 1941, di una donna norvegese, che ferita in guerra dall’artiglieria, si risvegliò dal coma con un forte accento ... Leggi su tpi

