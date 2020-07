“Sì!”. Fiori d’arancio super vip, si sono sposati. Dopo aver rimandato per tre volte ci sono riusciti (Di venerdì 17 luglio 2020) La premier danese Mette Frederiksen è finalmente riuscita a sposare il suo amato, Bo Tengberg, Dopo ben tre rinvii. La cerimonia è avvenuta sull’isola di Mon, nel mar Baltico, dove la coppia possiede una seconda casa. Sulla pagina Facebook della premier appare la foto degli sposi all’uscita dalla chiesa, mentre si tengono allegramente per mano sotto una pioggia di petali di Fiori. Lei indossa un semplice abito bianco lungo, con un velo appuntato sui capelli raccolti. La premier si è limitata scrivere “Yes” con accanto un cuoricino. Non c’è infatti bisogno di altri commenti. Tutti in Danimarca aspettavano queste nozze. La coppia doveva sposarsi la scorsa estate, ma ha dovuto rimandare a causa delle elezioni, vinte dalla leader socialdemocratica. Poi ci ha pensato il coronavirus a far saltare la ... Leggi su caffeinamagazine

Gisela16112018 : RT @fravella74: I libri, la musica, il cielo, il mare,i fiori, l' amore. La vita è meravigliosa #SeNonFossePer quei giramenti di palle che… - Epesses59Tigre : RT @inaltoicuori_5S: Autostrade, il triste spettacolo offerto dalla #malainformazione raccontato da Travaglio: '...E qui ci si stringe il c… - M5SGiorgio : RT @inaltoicuori_5S: Autostrade, il triste spettacolo offerto dalla #malainformazione raccontato da Travaglio: '...E qui ci si stringe il c… - matteoc1951 : RT @inaltoicuori_5S: Autostrade, il triste spettacolo offerto dalla #malainformazione raccontato da Travaglio: '...E qui ci si stringe il c… - FPuggini : RT @inaltoicuori_5S: Autostrade, il triste spettacolo offerto dalla #malainformazione raccontato da Travaglio: '...E qui ci si stringe il c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sì” Fiori Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera