Si conclude il Festival del Nuovo Cinema Francese (Di venerdì 17 luglio 2020) Per il suo decimo anniversario, RENDEZ-VOUS, il Festival DEL Nuovo Cinema Francese, torna a Roma, dal 1 al 6 luglio 2020. In seguito alla sospensione della manifestazione, avvenuta i primi di marzo, il Festival esclusivo dedicato al Cinema Francese, torna in una veste speciale « en plein air », nella splendida cornice dell’Arena Nuovo Sacher. In attesa che la normalità riprenda il suo corso, ci è sembrato importante proporre al pubblico il viaggio più semplice e incredibile che ci sia concesso, quello del Cinema. La nostra esplorazione, guidata da grandi maestri e da esordienti d’Oltralpe, ci offre percorsi in mondi inediti e storie straordinarie, e ... Leggi su ildenaro

Sarà Giuseppe Verdi, il più patriottico dei compositori italiani, il protagonista della quarta edizione del Mythos Opera Festival, ai nastri di partenza in due tra le cornici più affascinanti al mondo ...

«La Grande Madre è una forza misteriosa che regola il mondo nel suo perfetto, disarticolato e inquietante meccanismo di distruzione e rigenerazione continua. E' nella bellezza e nell'armonia del creat ...

