Si avvicina il massacro della “Festa del Sacrificio”: in Italia “verranno sgozzati vivi migliaia di animali” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Il prossimo massacro di animali è previsto per il 30 luglio, giorno in cui milioni di musulmani sgozzeranno in tutto il mondo milioni di animali (in particolare capretti) nel nome di Allah per celebrare la festa del sacrificio“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Qualche mese fa è toccato ad altri milioni di agnelli essere uccisi in maniera forse meno barbara ma non per questo meno crudele per celebrare la pasqua Cristiana, e quindi uccisi e mangiati in nome di Dio. La questione non è da sottovalutare sia per il numero di animali che vengono uccisi che per le modalità di questi crudeli massacri. Prendiamo la festa islamica del sacrificio che sarà quest’anno celebrata tra fine luglio e inizio agosto. Anche qui in Italia saranno decine di migliaia ... Leggi su meteoweb.eu

InfoPuchica : RT @lamericalatina1: #Reportage | Il 21 giugno 15 persone di San Mateo del Mar sono state uccise a colpi di pistola, pietre e machete. Lópe… - FabrizioLorusso : RT @APerezGallo: Massacro nel sud del Messico: si avvicina il corridoio transoceanico - FabrizioLorusso : RT @lamericalatina1: #Reportage | Il 21 giugno 15 persone di San Mateo del Mar sono state uccise a colpi di pistola, pietre e machete. Lópe… - palabritadepape : RT @lamericalatina1: #Reportage | Il 21 giugno 15 persone di San Mateo del Mar sono state uccise a colpi di pistola, pietre e machete. Lópe… - amerigospot : RT @lamericalatina1: #Reportage | Il 21 giugno 15 persone di San Mateo del Mar sono state uccise a colpi di pistola, pietre e machete. Lópe… -

Ultime Notizie dalla rete : avvicina massacro Si avvicina il massacro della “Festa del Sacrificio”: in Italia “verranno sgozzati vivi ... Meteo Web 25 anni dal massacro di Srebrenica

Sono passati 25 anni dal massacro di Srebrenica, quando le forze serbe bosniache hanno ucciso oltre 8000 uomini e ragazzi musulmani. Nelle prime immagini del servizio vedete il comandante Mladic che i ...

Pestaggio a Jesolo. Tre denunciati per il massacro del tunisino, uno è un gondoliere: «Minacciava tutti» Video

JESOLO - Come un film. Due persone, poi diventate tre, che si avvicinano ad un'altra e scatenano su di lei una gragnola di pugni fin quando il malcapitato finisce a terra, senza muoversi. Tutto finito ...

Sono passati 25 anni dal massacro di Srebrenica, quando le forze serbe bosniache hanno ucciso oltre 8000 uomini e ragazzi musulmani. Nelle prime immagini del servizio vedete il comandante Mladic che i ...JESOLO - Come un film. Due persone, poi diventate tre, che si avvicinano ad un'altra e scatenano su di lei una gragnola di pugni fin quando il malcapitato finisce a terra, senza muoversi. Tutto finito ...